Чемпионат мира по велотреку — 2025: расписание соревнований

В Сантьяго (Чили) с 22 по 26 октября пройдёт ЧМ по трековым велогонкам. За Россию в нейтральном статусе выступят Алина Лысенко, Яна Бурлакова, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев и Валерия Валгонен. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Расписание чемпионата мира по велотреку — 2025 в Сантьяго (Чили)

22 октября

17:00. Командная гонка преследования, мужчины, женщины. Квалификация.

Командный спринт, мужчины, женщины. Квалификация.

0:30. Скрэтч, женщины. Финал.

Командный спринт, мужчины, женщины. Финалы.

23 октября

17:00. Кейрин, мужчины. Первый раунд.

Спринт, женщины. Квалификация.

23:30. Командная гонка преследования, мужчины, женщины. Финалы.

Гонка на выбывание, женщины. Финал.

Кейрин, мужчины. Финал.

Скрэтч, мужчины. Финал.

Спринт, женщины. 1/4 финала.

24 октября

17:00. Индивидуальная гонка преследования, мужчины. Квалификация.

Омниум (скрэтч, гонка на время), женщины.

Индивидуальная гонка на время, мужчины. Квалификация.

23:00. Гонка по очкам, мужчины. Финал.

Спринт, женщины. 1/2 финала и финал.

Индивидуальная гонка на время, мужчины. Финал.

Индивидуальная гонка преследования, мужчины. Финал.

Омниум (гонка на выбывание и гонка по очкам), женщины. Финал.

25 октября

17:00. Индивидуальная гонка на время, женщины. Квалификация.

Спринт, мужчины. Квалификация.

Омниум (скрэтч, гонка на время), мужчины.

Индивидуальная гонка преследования, женщины. Квалификация.

23:30. Индивидуальная гонка на время, женщины. Финал.

Мэдисон, женщины. Финал.

Омниум (гонка на выбывание и гонка по очкам), мужчины. Финал.

Индивидуальная гонка преследования, женщины. Финал.

Спринт, мужчины. 1/4 финала.

26 октября

17:00. Спринт, мужчины. 1/2 финала.

Кейрин, женщины. Первый раунд.

19:30. Кейрин, женщины. 1/4 финала.

Спринт, мужчины. Финал.

Гонка по очкам, женщины. Финал.

Кейрин, женщины. Финал.

Гонка на выбывание, мужчины. Финал.

Мэдисон, женщины. Финал

Кейрин, мужчины. Финал.