Чемпионат мира по велотреку — 2025: расписание соревнований

В Сантьяго (Чили) с 22 по 26 октября пройдёт ЧМ по трековым велогонкам. За Россию в нейтральном статусе выступят Алина Лысенко, Яна Бурлакова, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев и Валерия Валгонен. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Расписание чемпионата мира по велотреку — 2025 в Сантьяго (Чили)
22 октября
17:00. Командная гонка преследования, мужчины, женщины. Квалификация.
Командный спринт, мужчины, женщины. Квалификация.
0:30. Скрэтч, женщины. Финал.
Командный спринт, мужчины, женщины. Финалы.
23 октября
17:00. Кейрин, мужчины. Первый раунд.
Спринт, женщины. Квалификация.
23:30. Командная гонка преследования, мужчины, женщины. Финалы.
Гонка на выбывание, женщины. Финал.
Кейрин, мужчины. Финал.
Скрэтч, мужчины. Финал.
Спринт, женщины. 1/4 финала.
24 октября
17:00. Индивидуальная гонка преследования, мужчины. Квалификация.
Омниум (скрэтч, гонка на время), женщины.
Индивидуальная гонка на время, мужчины. Квалификация.
23:00. Гонка по очкам, мужчины. Финал.
Спринт, женщины. 1/2 финала и финал.
Индивидуальная гонка на время, мужчины. Финал.
Индивидуальная гонка преследования, мужчины. Финал.
Омниум (гонка на выбывание и гонка по очкам), женщины. Финал.
25 октября
17:00. Индивидуальная гонка на время, женщины. Квалификация.
Спринт, мужчины. Квалификация.
Омниум (скрэтч, гонка на время), мужчины.
Индивидуальная гонка преследования, женщины. Квалификация.
23:30. Индивидуальная гонка на время, женщины. Финал.
Мэдисон, женщины. Финал.
Омниум (гонка на выбывание и гонка по очкам), мужчины. Финал.
Индивидуальная гонка преследования, женщины. Финал.
Спринт, мужчины. 1/4 финала.
26 октября
17:00. Спринт, мужчины. 1/2 финала.
Кейрин, женщины. Первый раунд.
19:30. Кейрин, женщины. 1/4 финала.
Спринт, мужчины. Финал.
Гонка по очкам, женщины. Финал.
Кейрин, женщины. Финал.
Гонка на выбывание, мужчины. Финал.
Мэдисон, женщины. Финал
Кейрин, мужчины. Финал.