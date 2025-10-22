Скидки
Валентина Родионенко раскритиковала работу судей на ЧМ-2025 по спортивной гимнастике

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко заявила, что российские гимнастки на ЧМ-2025 получили низкие оценки за выступления в вольных упражнениях. Она отметила, что ошибки у её подопечных были, но не являлись такими критическими. Россиянкам не удалось пробиться в финал турнира в этом виде.

«Вчера наши девочки относительно хорошо прошли квалификацию. Но они, все трое, не имели права провалить бревно и остаться вне финала на этом снаряде. Но бревно — это коварный снаряд, так бывает.

Что касается вольных упражнений, то мне непонятно, что за бригада судила вольные упражнения и почему наши гимнастки получили такие низкие оценки. Да, были помарки, но не столько же баллов за это снимать. Но мы предполагали заранее, что такое может случиться, у нас же выявляют сильнейших не по секундомеру», — приводит слова Родионенко ТАСС.

