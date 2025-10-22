Скидки
Даниел Маринов стал седьмым в индивидуальном многоборье на ЧМ по спортивной гимнастике

Даниел Маринов стал седьмым в индивидуальном многоборье на ЧМ по спортивной гимнастике
Даниел Маринов
Многократный чемпион России по спортивной гимнастике Даниел Маринов занял седьмое место в индивидуальном многоборье на ЧМ-2025 по спортивной гимнастике в Джакарте (Индонезия). По сумме шести видов россиянин получил от судей 80,766 балла. Даниел упал во время исполнения последнего вида — перекладины, хотя до этого момента боролся за медаль. Отметим, это первый международный старт в карьере 20-летнего гимнаста.

Золотая медаль соревнований досталась трёхкратному олимпийскому чемпиону японцу Даике Хасимото (85,131 балла). Серебро добыл призёр Олимпийских игр из Китая Чжан Бохэн (84,333 балла). Бронза досталась швейцарцу Ное Зейферту (82,831).

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира — 2025 в Джакарте (Индонезия).
Индивидуальное многоборье, мужчины. Финал:

1. Даики Хасимото (Япония) — 85,131 балла;
2. Чжан Бохэн (Китай) — 84,333;
3. Ное Зейферт (Швейцария) — 82,831.

7. Даниел Маринов (Россия) — 80,766.

