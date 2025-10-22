Карлсен высказался о влиянии критики Крамника на скончавшегося в 29 лет Народицкого

16-й чемпион мира норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен высказался о гибели шахматиста Даниэля Народицкого в возрасте 29 лет, а также влиянии на трагедию обвинений Владимира Крамника в читерстве Народицкого.

«Что касается всей ситуации с Крамником, не только с Народицким, могу сказать, что у нас с ним были некоторые проблемы и раньше, хотя не слишком серьёзные. При всём его величии всегда считал, что его репутация несколько лучше, чем он того заслуживает — по многим причинам. Когда он начал свою борьбу против онлайн-читерства, я, хоть и не соглашался с его статистикой, всё же думал, что он ведёт правильную борьбу. Но это полностью изменило его.

Он начал ожесточённо преследовать Народицкого. Не думаю, что хоть кто-то всерьёз считал его читером. Поддерживал его и, вероятно, должен был сделать это публично. Некоторые, возможно, поймут, почему я тогда решил не делать этого. Считал, что действия Крамника в отношении Народицкого были ужасны, последствия были очевидны. Всё это давно привело его в крайне тяжёлое состояние. Как бы вы ни относились к моим словам, это было неправильно.

Это огромная утрата, всем нам очень больно осознавать, что человек, который был таким важным и ценным для шахматного сообщества и пользовался всеобщим уважением, оказался в таком положении. Это действительно очень печально», — сказал Карлсен в эфире Take Take Take.