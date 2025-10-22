Скидки
Олимпийский чемпион Хасимото заявил, что рад допуску россиян до ЧМ по гимнастике

Олимпийский чемпион Хасимото заявил, что рад допуску россиян до ЧМ по гимнастике
Комментарии

Представитель Японии трёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Даики Хасимото рассказал, что рад снова выступать с российскими спортсменами на международной арене.

«Я очень рад, что российские гимнасты снова выступают с нами. Это было очень сильное и красивое возвращение. Что касается [Даниела] Маринова, он очень хорошо сегодня выступил», — приводит слова Хасимото ТАСС.

Российские гимнасты выступают на командном чемпионате мира по спортивной гимнастике в нейтральном статусе впервые с октября 2021 года. Один из лидеров сборной России Даниел Маринов показал седьмой результат в финале многоборья. Хасимото выиграл соревнования и стал пятикратным чемпионом мира.

