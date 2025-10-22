Олимпийский чемпион Хасимото заявил, что рад допуску россиян до ЧМ по гимнастике

Представитель Японии трёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Даики Хасимото рассказал, что рад снова выступать с российскими спортсменами на международной арене.

«Я очень рад, что российские гимнасты снова выступают с нами. Это было очень сильное и красивое возвращение. Что касается [Даниела] Маринова, он очень хорошо сегодня выступил», — приводит слова Хасимото ТАСС.

Российские гимнасты выступают на командном чемпионате мира по спортивной гимнастике в нейтральном статусе впервые с октября 2021 года. Один из лидеров сборной России Даниел Маринов показал седьмой результат в финале многоборья. Хасимото выиграл соревнования и стал пятикратным чемпионом мира.