Крамник подаст в суд из-за угроз. В соцсетях его обвиняют в смерти 29-летнего Народицкого

14-й чемпион мира, российский гроссмейстер Владимир Крамник заявил об инициативе судебного разбирательства в связи с многочисленными угрозами в его сторону в социальных сетях после смерти 29-летнего американского шахматиста Даниэля Народицкого. Крамник выложил скриншот с пожеланием смерти и разместил пост.

«Уже получено 100 подобных сообщений. Команда юристов уведомила полицию, письмо в уголовный суд будет готово в течение нескольких часов. Что бы ни случилось дальше, все, кто ложно обвиняет меня, будут привлечены к ответственности», — написал Крамник на личной странице в соцсети Х.

После новости о гибели Народицкого 20 октября в соцсетях появились упрёки в адрес Крамника: он ранее выдвигал подозрения в адрес Даниэля в отношении шахматного мошенничества и отмечал необычное поведение игрока во время стримов. Пользователи считают, что поведение Крамника повлияло на психологическое состояние Народицкого и привело к его смерти.