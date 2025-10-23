Комиссия ФИДЕ проведёт проверку заявлений Крамника в отношении умершего Народицкого

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что Комиссия ФИДЕ по этике и дисциплине проведёт проверку заявлений 14-го чемпиона мира Владимира Крамника в отношении американского гроссмейстера Даниэля Народицкого.

Народницкий скончался 19 октября. В соцсетях распространилось мнения, что обвинения Крамника в читерстве Народицкого повлияли на психологическое состояние Даниэля и привели к его смерти.

«В последнее время публичные дебаты в шахматном мире слишком часто выходят за рамки приемлемого, нанося вред не только репутации людей, но и их благополучию. Когда это происходит, дискуссии могут перерастать в травлю, травлю и личные нападки, что особенно серьёзно в современных условиях.

Шахматное сообщество давно уважает достижения гроссмейстера Владимира Крамника, его вклад в наш вид спорта неоспорим. Однако те же высокие стандарты, которые сопровождают великие достижения, также налагают ответственность за соблюдение принципов справедливости и уважения, а также за то, чтобы быть послами этого вида спорта.

Поэтому я, совместно с Правлением ФИДЕ, официально передадим все соответствующие публичные заявления гроссмейстера Владимира Крамника – как до, так и после трагической гибели гроссмейстера Даниэля Народицкого – в Комиссию ФИДЕ по этике и дисциплине для независимого рассмотрения.

В то же время подтверждаю, что ФИДЕ примет соответствующие меры в любом случае проявления неуважения, публичного преследования или травли в шахматном сообществе. Мы все несём ответственность за то, чтобы наш спорт оставался пространством честности, уважения и гуманности — ценностей, которые всегда должны преобладать над враждебностью и разобщенностью», — говорится в пресс-релизе, опубликованном в соцсетях ФИДЕ.