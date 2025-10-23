«Нервы сыграли свою роль». Гайфутдинова — о своём первом чемпионате мира

Российская пловчиха Алина Гайфутдинова, ставшая летом 2025 года серебряным призёром чемпионата мира в эстафете, подвела итоги выступления на первом для себя взрослом мировом первенстве.

— Сейчас, когда все эмоции уже улеглись, что ты можешь сказать про свой первый ЧМ?

— Мне кажется, мы с тренером проговорили всё, пока летели домой. Обсудили каждую дистанцию — долго и монотонно рассуждали, что не получилось.

Сложно сказать, что пошло не так на 100 метрах на спине — моей основной дистанции. Я была готова, находилась в хорошей форме. Да, была всем известная проблема с ротавирусом, но американцы выходили и делали, несмотря ни на что, а у меня не вышло. На 50 метрах на спине было легче. Это была уже вторая личная дистанция, да и моя любимая. Я обожаю плавать «полтинники», люблю скорость, поэтому выходила с легкой головой.

Как я считаю, мне немножко помешало, что я попала второй в полуфинал. Был груз ответственности, я не знала, как себя вести, когда выходишь последней в полуфинал. Надо было плыть быстро, но не получилось. Вечером в этот день я очень расстроилась, потому что, казалось, к вечеру надо прогрессировать, а тут не вышло. Мы над этим долго думали с тренером.

Я думаю, это всё-таки из-за того, что чемпионат мира был для меня первым в карьере. Нервы сыграли свою роль. Нашлись пробелы в подготовке. У меня провальная сторона — выходы. После каждой дистанции слышала: «Алина, а почему выходы не тренируем?».

А я очень много работаю над подводной частью. Дело в том, что моя комплекция не позволяет делать так хорошо подводную часть, как ее выполняют более маленькие и крепкие девочки. Я так не смогу никогда. У меня телосложение не позволит. Но мы будем стремиться к идеалу в этом компоненте, — приводит слова Гайфутдиновой Sport24.