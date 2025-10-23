Скидки
«Испортило всю малину». Маринов — о выступлении на перекладине в финале ЧМ

Российский гимнаст Даниел Маринов, занявший по итогам финала личного многоборья на чемпионате мира по спортивной гимнастике седьмое место, прокомментировал своё выступление.

Перед заключительным снарядом, перекладиной, Маринов занимал шестое место, однако неудачное выступление на последнем этапе лишило его возможности побороться за медаль.

«Я собой недоволен в последнем снаряде. Это испортило всю малину, как говорится. Хорошо выступал, на кольцах встал в доскок, чтобы два дня подряд вставать — это что-то новое. Всё прохожу, а потом — бам, падение. В любом случае я не был бы в призах и медалях, но я хотел пройти для себя хорошо, зрителям показать, что умею перекладину красиво делать, но не удалось», — приводит слова Маринова ТАСС.

Финал личного многоборья выиграл трёхкратный олимпийский чемпион Даики Хасимото. Это стало пятым титулом чемпиона мира в его карьере.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике завершится 25 октября, он проходит в Индонезии.

