Россиянка Валерия Валгонен стала восьмой в скрэтче на ЧМ-2025 по велотреку

Комментарии

Российская велогонщица Валерия Валгонен финишировала на восьмом месте в скрэтче на чемпионате мира — 2025 по велогонкам на треке. Соревнования в эти дни проходят в Сантьяго (Чили).

Победу одержала Лорена Вибес (Нидерланды), второе место досталось Амалии Дидериксен (Дания), а тройку сильнейших замкнула Пруденс Фаулер (Новая Зеландия).

Российская сборная выступает на чемпионате мира в нейтральном статусе. В Чили прибыли Алина Лысенко, Яна Бурлакова, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев и Валерия Валгонен. Турнир проходит с 22 по 26 октября. Сегодня, 23 октября, будут разыграны медали в командных гонках преследования у мужчин и женщин, гонке на выбывания у женщин, а также скрэтче и кейрине у мужчин.

