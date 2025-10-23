Мазепин сообщил, что россияне не поедут на ЧЕ по плаванию по политическим причинам

Президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин заявил, что российские пловцы не смогут поехать на чемпионат Европы по плаванию на короткой воде — 2025 в Люблине (Польша), который пройдёт со 2 по 7 декабря. Участию россиян помешали политические причины.

Мазепин также отметил, что в заплывах ЧЕ-2025 в 50-метровом бассейне сборная Россия будет участвовать. Этот турнир пройдёт в Париже с 25 июля по 8 августа 2026 года.

«В Польшу на чемпионат Европы по короткой воде мы не поедем. По политическим причинам. Не потому, что нас не допускают. На чемпионат Европы в Париж поедем», — приводит слова Мазепина «Матч ТВ».