Бюджет зимней Олимпиады-2030 во Франции составил € 2,1 млрд — Inside the Games

Организационный комитет Олимпийских игр 2030 года во французских Альпах (Cojop) утвердил бюджет спортивного форума, который составил € 2,1 млрд. Об этом сообщил портал Inside the Games.

26% от общей суммы будет получено из государственной казны, а оставшуюся часть покроют доходы от продажи прав на трансляции, билетов, лицензирования и спонсорских соглашений. Известно, что проект бюджета ещё не начали обсуждать в Национальном собрании. МОК также продолжает ожидать гарантий от Франции насчёт проведения соревнований.

Зимняя Олимпиада-2030 пройдёт с 1 по 17 февраля, а Паралимпиада-2030 состоится с 1 по 10 марта.