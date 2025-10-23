Дегтярёв призвал МОК оценить действия Польши из-за недопуска российских пловцов на ЧЕ

Министр спорта России и глава ОКР Михаил Дегтярёв прокомментировал недопуск российских спортсменов на ЧЕ-2025 по плаванию на короткой воде. Он призвал МОК отреагировать на решение польских властей по примеру истории с Индонезией, которая отказалась пускать израильских гимнастов на ЧМ-2025 в Джакарте.

«Решение властей Польши не допустить российских спортсменов на чемпионат Европы по плаванию — вопиющее нарушение фундаментальных принципов Олимпийской хартии. В связи с этим Олимпийский комитет России направит ноту президенту МОК Кирсти Ковентри с требованием дать оценку действиям Польши и принять в отношении неё меры, аналогичные тем, что были применены к Индонезии.

Когда Индонезия отказала во въезде израильским спортсменам, МОК незамедлительно ввёл против неё жёсткие меры, поставив под угрозу проведение Олимпийских игр в этой стране. Кроме того, исполком МОК в своём последнем решении чётко дал понять: участие спортсменов в международных соревнованиях должно быть гарантировано вне зависимости от национальности, а дискриминация по политическим мотивам несовместима с олимпийским движением. Эти принципы одинаковы для всех — и они касаются в том числе России.

В случае с Польшей мы пока что не видим даже формального осуждения. Это очевидные двойные стандарты. Мы ожидаем от МОК последовательности в защите олимпийских принципов и права спортсменов на равное участие в международных соревнованиях», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.