Пловец Гирёв: ЧМ в Сингапуре сплотил нас — мы одна большая команда

Призёр Олимпийских игр российский пловец Иван Гирёв поделился воспоминаниями о чемпионате мира — 2025 в Сингапуре. Он отметил сплочённость, которую показала команда на главном старте сезона.

«С добрыми мыслями вспоминаю чемпионат мира в Сингапуре. Конечно, буря эмоций уже утихла. Но есть конкретный результат и технические нюансы, которые мы будем совершенствовать и достигать больших высот.

Успешное выступление в Сингапуре абсолютно точно подняло командный дух. Сборная достаточно сильно видоизменилась с последних международных выступлений, и такое хорошее начало сплотило нас. Говорю не только о взаимоотношениях внутри команды, но и с руководством, и тренерами. Со всеми мы как одна большая команда. Думаю, что следующие соревнования будут проходить в ещё более комфортных условиях — мы все друг друга знаем и будем выдавать максимум», — сказал Гирёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

