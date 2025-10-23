Скидки
«Претензий к нему нет». Родионенко — о выступлении Маринова на ЧМ в многоборье

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко поделилась мнением об итогах выступления российского гимнаста Даниела Маринова в многоборье на чемпионате мира – 2025, который проходит в Индонезии. Маринов занял седьмое место в данном виде программы соревнований.

«Маринов на перекладине упал, это дорого стоило ему. В лучшем случае был бы пятым-шестым. Есть снаряды, где он выступил очень хорошо и достойно. После такой серьёзной операции на плече он не смог полностью восстановить свои комбинации. Самое главное, что Даниел произвёл хорошее впечатление.

В следующем году на чемпионате мира он уже будет готов бороться за медали. Для него конкретно седьмое место — успех. Он впервые выступил на международном старте после тяжёлой операции. Претензий к нему нет», – приводит слова Родионенко Metaratings.

Новости. Другие
