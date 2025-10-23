Ангелина Мельникова стала абсолютной чемпионкой мира — 2025 по спортивной гимнастике

Олимпийская чемпионка российская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла золотую медаль в индивидуальном многоборье на ЧМ-2025 в Джакарте (Индонезия). В сумме судьи поставили россиянке 55,066 балла. Россиянка упала во время выступления на бревне. Она второй раз в карьере стала абсолютной чемпионкой мира.

Серебро досталось американской спортсменке Лиэнн Вонг, а бронзу взяла китаянка Чжан Цинъин.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира — 2025 в Джакарте (Индонезия).

Индивидуальное многоборье, женщины. Финал:

1. Ангелина Мельникова (Россия) — 55,066;

2. Лиэнн Вонг (США) — 54,966;

3. Чжан Цинъин (Китай) — 54,633;

4. Кайлия Немур (Алжир) — 54,564;

5. Алисе Д'Амато (Италия) — 53,532.

...

11. Людмила Рощина (Россия) — 51,999.