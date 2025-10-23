«Сверхсильного результата ждать не стоит». Иван Гирёв рассказал о подготовке к ЧР

Призёр Олимпийских игр российский пловец Иван Гирёв поделился ожиданиями от чемпионата России — 2025 по плаванию на короткой воде, который пройдёт с 7 по 12 ноября в Казани.

«Впереди чемпионат России, но для многих он будет проходящим стартом. Не все к нему готовятся, в том числе и я. В период высокой нагрузки чемпионат России будет для меня её частью — сверхсильного результата ждать не стоит», — сказал Гирёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее стало известно, что по политическим причинам российские пловцы не смогут принять участие в чемпионате Европы – 2025 по плаванию на короткой воде, который пройдёт в декабре в Польше.