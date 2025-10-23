Скидки
Пловец Гирёв: думаю, в Лос-Анджелесе всё будет хорошо — буду рад выступить в любом статусе

Призёр Олимпийских игр российский пловец Иван Гирёв поделился мнением о возможности выступления на Олимпийских играх – 2028 в Лос-Анджелесе, отметив, что будет рад выступить на соревнованиях в любом статусе.

«Я думаю, и многие подтвердят, что Олимпиада-2028 в Лос-Анджелесе для нас состоится. Мы будем там выступать. Уверен, история не повторится и всё пройдёт хорошо.

Хотелось бы выступать со всеми атрибутами сборной. Посмотрим, как будет, но я буду рад выступать в любом статусе. Главное, чтобы запрос от международной федерации, ВАДА, МОК был положительным: «Допустили, всё классно — приезжайте», — сказал Гирёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

