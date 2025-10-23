Скидки
Мария Ласицкене прошла гендерный тест

Мария Ласицкене
Олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене прошла гендерное тестирование по линии ВФЛА в Москве. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики.

Прохождение теста требуется согласно новым правилам Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (World Athletics). Без него спортсменок не будут допускать до соревнований. Норму ввели в июле этого года. Легкоатлетки будут проходить генный скрининг SRY, чтобы подтвердить отсутствие в организме мужской Y-хромосомы.

Ласицкене в этом году впервые в своей карьере пропустила зимний легкоатлетический сезон. Последним стартом спортсменки был турнир «Новая высота» у неё на родине в Прохладном (Кабардино-Балкария) в августе 2024 года.

