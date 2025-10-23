Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Ангелина Мельникова стала двукратной чемпионкой мира в индивидуальном многоборье

Олимпийская чемпионка Токио-2020 Ангелина Мельникова выиграла второе золото чемпионата мира в индивидуальном многоборье. Сегодня, 23 октября, россиянка оказалась сильнее соперниц на турнире в Джакарте (Индонезия).

Первое золото в её карьере случилось также в индивидуальном многоборье. Победу гимнастка добыла в 2021 году на соревнованиях в Китакюсю (Япония).

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира — 2025 в Джакарте (Индонезия).

Индивидуальное многоборье, женщины. Финал:

1. Ангелина Мельникова (Россия) — 55,066;

2. Лиэнн Вонг (США) — 54,966;

3. Чжан Цинъин (Китай) — 54,633;

4. Кайлия Немур (Алжир) — 54,564;

5. Алисе Д'Амато (Италия) — 53,532.

...

11. Людмила Рощина (Россия) — 51,999.