Иван Гирёв: не встретил никакого негатива из-за нейтрального статуса

Российский пловец Иван Гирёв рассказал, что ему не приходилось сталкиваться с негативом в связи с получением нейтрального статуса.

«Я никак не отношусь к выступлениям в нейтральном статусе — ни плохо, ни хорошо. Я всё-таки спортсмен, нужно выступать. И я готов отстаивать интересы страны в любом статусе. Главное — разрешение руководства. Я одним из первых получил нейтральный статус в 2023 году и никакого негатива не встретил. Был готов ехать выступать, но ввиду сложившихся обстоятельств не получилось», — сказал Гирёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Гирёв — серебряный призёр Олимпиады в Токио и чемпион мира в эстафете (2025).