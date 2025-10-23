«Просто богиня!» Губерниев отреагировал на победу Мельниковой на чемпионате мира — 2025

Комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на победу российской гимнастки Ангелины Мельниковой в индивидуальном многоборье на чемпионате мира – 2025, который проходит в Джакарте (Индонезия). Мельникова выступает там в нейтральном статусе.

«Мельникова – просто богиня! Невероятная победа! Браво, Ангелина!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира — 2025 в Джакарте (Индонезия).

Индивидуальное многоборье, женщины. Финал:

1. Ангелина Мельникова (Россия) — 55,066.

2. Лиэнн Вонг (США) — 54,966.

3. Чжан Цинъин (Китай) — 54,633.

4. Кайлия Немур (Алжир) — 54,564.

5. Алисе Д'Амато (Италия) — 53,532...

11. Людмила Рощина (Россия) — 51,999.