Фото: первые эмоции Ангелины Мельниковой после победы в личном многоборье на ЧМ-2025

Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве Ангелина Мельникова принесла сборной России первое золото и медаль в принципе на чемпионате мира – 2025, который проходит в Джакарте (Индонезия).

Мельникова, выступающая на ЧМ-2025 в нейтральном статусе, стала лучшей в личном многоборье. В сумме судьи поставили россиянке 55,066 балла. Ангелина во второй раз в карьере стала абсолютной чемпионкой мира.

«Чемпионат» предлагает насладиться первыми эмоциями Мельниковой после победы.

Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира — 2025 в Джакарте (Индонезия).
Индивидуальное многоборье, женщины. Финал:

1. Ангелина Мельникова (Россия) — 55,066 балла.
2. Лиэнн Вонг (США) — 54,966.
3. Чжан Цинъин (Китай) — 54,633.
4. Кайлия Немур (Алжир) — 54,564.
5. Алисе Д'Амато (Италия) — 53,532…
11. Людмила Рощина (Россия) — 51,999.

