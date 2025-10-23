Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Эти люди просто герои». Мельникова раскрыла, кому посвятила победу на ЧМ-2025

«Эти люди просто герои». Мельникова раскрыла, кому посвятила победу на ЧМ-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова прокомментировала победу в личном многоборье на чемпионате мира – 2025, который проходит в Джакарте (Индонезия), в личном многоборье. В сумме судьи поставили россиянке 55,066 балла. Ангелина во второй раз в карьере стала абсолютной чемпионкой мира.

«Я всё ещё пытаюсь быть хорошей гимнасткой. Посвящаю медаль всем тренерам, медперсоналу в особенности. Эти люди просто герои. Это их победа 100%. У меня болит плечо, колено, голеностопы, берегу ахилл, заболела задняя поверхность бедра.

Я не ожидала, что выиграю. Падение на бревне сильно меня выбило. На вольных плохо сделала поворот, этот ковёр просто не крутится. Не ожидала, что выиграю. Двукратная абсолютная чемпионка мира для меня сейчас — что-то не здесь», — приводит слова Мельниковой «Матч ТВ».

Материалы по теме
Блестящая победа российской гимнастки на чемпионате мира. Мельникова вернулась!
Блестящая победа российской гимнастки на чемпионате мира. Мельникова вернулась!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android