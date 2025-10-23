«Дала всем фору». Иванова — о победе Мельниковой на чемпионате мира

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова прокомментировала победное выступление россиянки Ангелины Мельниковой на чемпионате мира, который проходит в Индонезии. В сумме судьи поставили Мельниковой 55,066 балла, она упала во время выступления на бревне. Гимнастка стала абсолютной чемпионкой мира во второй раз в карьере.

«Прекрасное выступление Ангелины! Она ещё раз доказала, что сейчас является лучшей гимнасткой в мире. Это самая главная задача. Упала, дала всем фору, но подтвердила, что она лучшая гимнастка мира.

После большой паузы на международной арене вернуться таким образом — это превыше всего, пять с плюсом. Даже с падением она набрала больше баллов, чем те, кто выполнил чисто», – приводит слова Ивановой Metaratings.