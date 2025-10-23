Родионенко — о золоте Мельниковой на ЧМ: заслуженная и классная победа!

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала победу Ангелины Мельниковой в индивидуальном многоборье на чемпионате мира – 2025, который проходит в Джакарте (Индонезия).

«Мы ждали и боялись этого очень, потому что четыре года не было нас на таком помосте. Было, конечно, сложно. Победа Мельниковой дорогого стоит. Из четырёх девочек, которые выступали, Ангелина была самая опытная. Она самая титулованная и опытная, а три девочки впервые вышли на такой помост. Естественно, они дрожали как осиновые листочки. Но плохой опыт — тоже опыт. Васильева будет на брусьях в финале — это дорогого стоит.

Нам был необходим этот старт. Четыре года мы варились в собственном котле, как говорится. Понимали, следили за тем, что происходит в мировой гимнастике. Мы всегда были в лидерах, и нам хотелось сохранить это. Но когда ты четыре года не выступаешь… Одно дело, когда ты следишь за соревнованиями, а другое дело — когда ты выходишь с ними бороться. Это разные вещи. Ангелина сделала сегодня невероятное: она допустила ошибку на бревне — упала с него. И дала повод для того, чтобы борьба настолько обострилась, что три человека претендовали на победу! Ангелина молодец! От её выступления одни восторги! Как она сделала вольные, как никогда! Я до последней секунды верила, что она победит. Ангелина — борец. Можно только восхищаться. Мы не так часто их расхваливаем. В нашей работе, когда много хвалить начинаешь, они успокаиваются. Но сейчас уже с ней был разговор — восторг от её выступления! Ошибка на бревне говорит о волнении. Главное, что она двукратная абсолютная чемпионка мира! Заслуженная и классная победа!» — сказал Родионенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.