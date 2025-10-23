Скидки
Никита Нагорный отреагировал на победу Ангелины Мельниковой на ЧМ

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный прокомментировал победу россиянки Ангелины Мельниковой на чемпионате мира.

«Поздравляем Ангелину от всего нашего коллектива. Она большая молодец, что справилась с накалом на протяжении всего периода отстранения российских спортсменов. Вытерпеть это давление, не опустить руки, тренироваться и спустя четыре года, пропустив в Олимпиаду в Париже, выйти и подтвердить свой титул абсолютной чемпионки мира — это достойно! Гордимся Ангелиной.

Также выступала Людмила Рощина, это был её первый международный старт. Она молодая и выступила достойно, хоть и не без ошибок. Её большие победы ещё впереди!» — сказал Нагорный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

