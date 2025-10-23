«Колено пока держится». Мельникова поделилась настроем на финалы в отдельных видах на ЧМ

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, двукратная абсолютная чемпионка мира российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала о своём физическом состоянии перед финалами в отдельных видах на чемпионате мира – 2025, который проходит в Джакарте (Индонезия).

«Силы на отдельные финалы будут завтра. Я постараюсь, мне надо хорошо отдохнуть. Колено пока держится», — приводит слова Мельниковой ТАСС.

В личных видах Мельникова выступит в опорном прыжке и на брусьях. Финалы пройдут завтра, 24 октября. Помимо Мельниковой, в личные финалы вышли Анна Калмыкова (опорный прыжок) и Лейла Васильева (брусья).