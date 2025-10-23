Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Колено пока держится». Мельникова поделилась настроем на финалы в отдельных видах на ЧМ

«Колено пока держится». Мельникова поделилась настроем на финалы в отдельных видах на ЧМ
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве, двукратная абсолютная чемпионка мира российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала о своём физическом состоянии перед финалами в отдельных видах на чемпионате мира – 2025, который проходит в Джакарте (Индонезия).

«Силы на отдельные финалы будут завтра. Я постараюсь, мне надо хорошо отдохнуть. Колено пока держится», — приводит слова Мельниковой ТАСС.

В личных видах Мельникова выступит в опорном прыжке и на брусьях. Финалы пройдут завтра, 24 октября. Помимо Мельниковой, в личные финалы вышли Анна Калмыкова (опорный прыжок) и Лейла Васильева (брусья).

Материалы по теме
Блестящая победа российской гимнастки на чемпионате мира. Мельникова вернулась!
Блестящая победа российской гимнастки на чемпионате мира. Мельникова вернулась!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android