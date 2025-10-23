Скидки
Мельникова рассказала о тёплой атмосфере на ЧМ по спортивной гимнастике

Российская гимнастка Ангелина Мельникова, ставшая победительницей в личном многоборье на чемпионате мира, который проходит в Индонезии, поделилась впечатлениями об атмосфере на турнире.

«Слышала, как кричали наши ребята. Одно из самых приятных — это то, что после четырёх лет отсутствия чувствуешь, как тебя тепло принимает публика. Это лучшее, что может быть для спортсмена», — приводит слова Мельниковой ТАСС.

От судей гимнастка получила 55,066 балла. Мельникова, победив на чемпионате мира в Индонезии, стала двукратной абсолютной чемпионкой мира. Её медаль — первая для россиян после четырёх лет отсутствия на чемпионатах мира.

Ранее российский гимнаст Даниел Маринов занял седьмое место в личном многоборье среди мужчин.

