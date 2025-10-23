Скидки
Фото: Ангелина Мельникова получила медаль за победу в личном многоборье на ЧМ-2025

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве Ангелина Мельникова получила медаль за победу в личном многоборье на чемпионате мира – 2025, который проходит в Джакарте (Индонезия). В сумме судьи поставили россиянке 55,066 балла. Ангелина во второй раз в карьере стала абсолютной чемпионкой мира.

Фото: Dita Alangkara/AP Photo/ТАСС

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира — 2025 в Джакарте (Индонезия).
Индивидуальное многоборье, женщины. Финал:

1. Ангелина Мельникова (Россия) — 55,066 балла.
2. Лиэнн Вонг (США) — 54,966.
3. Чжан Цинъин (Китай) — 54,633.
4. Кайлия Немур (Алжир) — 54,564.
5. Алисе Д'Амато (Италия) — 53,532…
11. Людмила Рощина (Россия) — 51,999.

