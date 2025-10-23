Дегтярёв: победа Мельниковой подтвердила её статус лидера в спортивной гимнастике

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв отреагировал на победу российской гимнастки Ангелины Мельниковой в индивидуальном многоборье на чемпионате мира – 2025, который проходит в Джакарте (Индонезия). Мельникова выступает там в нейтральном статусе.

«Поздравляю Ангелину Мельникову с победой… Это важное достижение для Федерации гимнастики России и большая радость для всех любителей этого вида спорта в нашей стране. Выступление Ангелины оказалось интригующим. Она уверенно стартовала, потом допустила ошибку на бревне, но тем не менее смогла собраться, проявить чемпионский характер и блестяще выступить в вольных упражнениях, обеспечив себе в итоге первое место.

Ангелина блестяще выступила на Олимпийских играх в Токио, завоевав золотую медаль, а затем в том же году впервые стала чемпионкой мира. Сегодняшняя очередная победа подтвердила её статус лидера в спортивной гимнастике. Как известно, стабильность — главный признак настоящего мастерства. Чемпионат продолжается: впереди финалы на отдельных снарядах, где, помимо Ангелины Мельниковой, выступят Анна Калмыкова, Лейла Васильева и мужская сборная России. Болеем за наших», — приводит слова Дегтярёва пресс-служба министерства спорта.