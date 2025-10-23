Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дегтярёв: победа Мельниковой подтвердила её статус лидера в спортивной гимнастике

Дегтярёв: победа Мельниковой подтвердила её статус лидера в спортивной гимнастике
Аудио-версия:
Комментарии

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв отреагировал на победу российской гимнастки Ангелины Мельниковой в индивидуальном многоборье на чемпионате мира – 2025, который проходит в Джакарте (Индонезия). Мельникова выступает там в нейтральном статусе.

«Поздравляю Ангелину Мельникову с победой… Это важное достижение для Федерации гимнастики России и большая радость для всех любителей этого вида спорта в нашей стране. Выступление Ангелины оказалось интригующим. Она уверенно стартовала, потом допустила ошибку на бревне, но тем не менее смогла собраться, проявить чемпионский характер и блестяще выступить в вольных упражнениях, обеспечив себе в итоге первое место.

Ангелина блестяще выступила на Олимпийских играх в Токио, завоевав золотую медаль, а затем в том же году впервые стала чемпионкой мира. Сегодняшняя очередная победа подтвердила её статус лидера в спортивной гимнастике. Как известно, стабильность — главный признак настоящего мастерства. Чемпионат продолжается: впереди финалы на отдельных снарядах, где, помимо Ангелины Мельниковой, выступят Анна Калмыкова, Лейла Васильева и мужская сборная России. Болеем за наших», — приводит слова Дегтярёва пресс-служба министерства спорта.

Материалы по теме
Блестящая победа российской гимнастки на чемпионате мира. Мельникова вернулась!
Блестящая победа российской гимнастки на чемпионате мира. Мельникова вернулась!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android