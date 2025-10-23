Борисова покоряла лёгкостью, Ильтерякова сияла от счастья. Фото финала Кубка сильнейших

С 19 по 21 октября 2025 года в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер состоялся финал Кубка сильнейших — международной серии соревнований по художественной гимнастике. Итоги были подведены по сумме баллов, набранных на трёх этапах и в финале.

Лучшие фото с финала Кубка сильнейших — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дарьи Кузовлевой.

Среди сениорок победу с максимальным отрывом одержала Мария Борисова из Санкт-Петербурга, представляющая Академию художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. Гимнастка набрала 140 баллов, уверенно возглавив итоговую таблицу. На втором месте — Владислава Шаронова (Ивановская область, 118 баллов), на третьем — Милена Щенятская (Ростовская область, 116 баллов).

Среди юниорок убедительную победу одержала москвичка София Ильтерякова, ставшая абсолютным лидером рейтинга с результатом 138 баллов. Второе место заняла Каролина Тарасова, представляющая Академию художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой (118 баллов). Третье место — у гимнастки из Ленинградской области Ксении Савиновой, также представляющей Академию «Небесная грация» (104 балла). В пятёрку сильнейших вошли москвички Николь Римарачин Диас (96 баллов) и Ева Чевтаева (90 баллов).