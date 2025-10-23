Скидки
Главная Другие Новости

«Всё ещё не могу поверить». Ангелина Мельникова поделилась эмоциями от победы на ЧМ-2025

«Всё ещё не могу поверить». Ангелина Мельникова поделилась эмоциями от победы на ЧМ-2025
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова поделилась эмоциями от победы в личном многоборье на чемпионате мира – 2025, который проходит в Джакарте (Индонезия).

«Двукратная абсолютная чемпионка мира. Всё ещё не могу в это поверить. Как это звучит…

Победу посвящаю тренерам и врачам, которые готовили меня к этому чемпионату. Сложно описать словами, чего это им стоило и сколько работы было проделано. Я безмерно благодарна людям, которые мне помогают, жаль, их нельзя пригласить на ступень пьедестала, я бы собрала большую команду героев.

Спасибо всем зрителям за поддержку и веру, я бесконечно благодарна вам!» — написала Мельникова в своём телеграм-канале.

Фото: Ангелина Мельникова получила медаль за победу в личном многоборье на ЧМ-2025
Блестящая победа российской гимнастки на чемпионате мира. Мельникова вернулась!
Блестящая победа российской гимнастки на чемпионате мира. Мельникова вернулась!
