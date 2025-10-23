Хоркина оценила победу Мельниковой на чемпионате мира по спортивной гимнастике

Двукратная олимпийская чемпионка и девятикратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Светлана Хоркина отреагировала на победу российской спортсменки Ангелины Мельниковой на чемпионате мира.

Мельникова завоевала второй в карьере титул абсолютной чемпионки мира по спортивной гимнастике. От судей гимнастка получила 55,066 балла. Её медаль — первая для россиян после четырёх лет отсутствия на чемпионатах мира.

«Ангелина стала двукратной абсолютной чемпионкой мира. Она сравнялась с Ларисой Латыниной, но ещё меня не догнала, а я ей от всей души этого желаю. Для меня флаг и гимн сегодня были в душе. Уверена, Ангелина сможет сделать это ещё раз, но уже с флагом нашей страны.

Для Ангелины это очень важная победа. Она показала, что она конкурентоспособна. Пусть бог даст ей ещё больше здоровья и возможностей наслаждаться гимнастикой. Пусть Ангелина и дальше радует нас своими выступлениями. А сейчас Мельникова стала чемпионкой в королевской дисциплине. Быть абсолютной чемпионкой мира — очень круто.

Ангелина в финале заставила нас переживать, но её опыт позволил ей сделать все максимальное для того, чтобы получить нужную оценку. А вот молодая девчонка из-за ошибки могла бы расстроиться. Опыт отплатил Ангелине золотой медалью. Я верила в Ангелину и ожидала этой победы. Она в хорошей форме подошла к чемпионату мира, а здесь надо отдать должное её тренеру. Он сумел так вывести Мельникову к главному старту.

Да, у Ангелины было повреждение, но у неё была цель — значит, не было препятствий. Сегодня Мельникова завладела гимнастическим миром. От всей души её поздравляем», — приводит слова Хоркиной Sport24.