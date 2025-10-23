Скидки
«Результат не удивил». Алия Мустафина оценила победу Мельниковой в многоборье на ЧМ

Двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Алия Мустафина отреагировала на победу российской гимнастки Ангелины Мельниковой в индивидуальном многоборье на чемпионате мира – 2025, который проходит в Джакарте (Индонезия).

— Такой результат не удивил. Было очень волнительно, очень хотелось, чтобы она выиграла, она к этому готовилась. Накал страстей шикарный.

— Насколько дорога эта победа для страны?
— Абсолютно дорогая победа для страны, потому что это первый международный и достаточно крупный старт. Очень важно было показать, что мы тоже работаем и готовы соревноваться, и Мельникова это сделала, — приводит слова Мустафиной «Матч ТВ».

