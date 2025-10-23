New York Times написала, что судьи должны были жёстче наказать Мельникову за ошибку на ЧМ

Американская газета New York Times опубликовала статью по итогам прошедшего личного многоборья у женщин на чемпионате мира – 2025 в Джакарте (Индонезия), которое выиграла россиянка Ангелина Мельникова. В материале, в частности, критикуется решение судей: по мнению автора Зака Пирса, ошибка российской гимнастки в вольных упражнениях должна была обойтись ей дороже и лишить титула.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира — 2025 в Джакарте (Индонезия).

Индивидуальное многоборье, женщины. Финал:

1. Ангелина Мельникова (Россия) — 55,066 балла.

2. Лиэнн Вонг (США) — 54,966.

3. Чжан Цинъин (Китай) — 54,633.

«Россиянка Ангелина Мельникова, выступавшая в качестве нейтральной спортсменки, выиграла титул чемпионки мира по спортивной гимнастике в многоборье, опередив американку Лиэнн Вонг на десятую часть балла на напряжённом финише.

В заключительных вольных упражнениях Мельникова допустила ошибку, выйдя за пределы ковра на первой же диагонали. Обе ноги оказались близко к линии, но судьи решили, что это сбавка 0,1 балла за выход одной ноги. Если обе ноги находятся за пределами ковра, сбавка обычно составляет 0,3. Если бы так произошло, это изменило бы результат в пользу Вонг», — говорится в статье.

Также издание отметило низкий уровень конкуренции на турнире: «В женском многоборье не было нескольких лучших гимнасток мира, в том числе американки Симоны Байлз, бразильянки Ребеки Андраде и американки Сунисы Ли, которые заняли весь олимпийский пьедестал. Только 3 из 15 лучших спортсменок, финишировавших в многоборье в Париже, поборолись за него в Джакарте».