Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стали известны все пары 1/8 финала Кубка России — 2025/2026 по футзалу

Определились все пары 1/8 финала Кубка России – 2025/2026 по футзалу. Согласно регламенту соревнований, команды, играющие в Суперлиге, проведут две встречи по классической схеме «дом-выезд», а представители Высшей лиги сыграют оба матча на домашнем паркете.

Футзал. Мужчины. Кубок России — 2025/2026. Пары 1/8 финала:

«Газпром-Югра» (Югорск) – «Синтур» (Екатеринбург);

«Торпедо» (Нижний Новгород) – «Новая генерация» (Сыктывкар);

«КПРФ» (Москва) – ТЗМС (Тула);

«Синара» (Екатеринбург) – «ИрАэро» (Иркутск);

«Норильский никель» (Норильск) – «Сибиряк» (Новосибирск);

«Тюмень» (Тюмень) – «Факел» (Сургут);

«Кристалл» (Санкт-Петербург) – ЛКС (Липецк);

«Ухта» (Ухта) – «Кузбасс» (Кемерово).

Первые матчи 1/8 финала Кубка России пройдут в период с 5 по 7 ноября, ответные в парах клубов Суперлиги – 14-20 ноября.