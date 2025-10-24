Алина Лысенко вышла в полуфинал ЧМ-2025 по велотреку в индивидуальном спринте

Российская трековая велогонщица Алина Лысенко пробилась в полуфинал чемпионата мира — 2025 по велогонкам на треке в индивидуальном спринте. В четвертьфинальных заездах Лысенко победила Лею Софи Фридрих из Германии, опередив её на 0,014 секунды в первом заезде и на 0,035 секунды — во втором.

Яна Бурлакова по итогам трёх заездов против Эммы Финукейн выбыла из борьбы за медали в этом виде программы. Недавний юниор Никита Кирильцев добрался до полуфинала кейрина.

Чемпионат мира — 2025 по велогонкам на треке проходит в Чили с 22 по 26 октября. Российская сборная выступает на соревнованиях в нейтральном статусе, в её состав вошли Алина Лысенко, Яна Бурлакова, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев и Валерия Валгонен.

