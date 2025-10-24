Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Алина Лысенко вышла в полуфинал ЧМ-2025 по велотреку в индивидуальном спринте

Алина Лысенко вышла в полуфинал ЧМ-2025 по велотреку в индивидуальном спринте
Аудио-версия:
Комментарии

Российская трековая велогонщица Алина Лысенко пробилась в полуфинал чемпионата мира — 2025 по велогонкам на треке в индивидуальном спринте. В четвертьфинальных заездах Лысенко победила Лею Софи Фридрих из Германии, опередив её на 0,014 секунды в первом заезде и на 0,035 секунды — во втором.

Яна Бурлакова по итогам трёх заездов против Эммы Финукейн выбыла из борьбы за медали в этом виде программы. Недавний юниор Никита Кирильцев добрался до полуфинала кейрина.

Чемпионат мира — 2025 по велогонкам на треке проходит в Чили с 22 по 26 октября. Российская сборная выступает на соревнованиях в нейтральном статусе, в её состав вошли Алина Лысенко, Яна Бурлакова, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев и Валерия Валгонен.

Видео: В Москве произошло массовое столкновение велосипедистов:

Материалы по теме
Россияне Кирильцев и Валгонен госпитализированы после падения на ЧМ-2025 по велотреку
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android