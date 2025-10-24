Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Россияне Кирильцев и Валгонен госпитализированы после падения на ЧМ-2025 по велотреку

Россияне Кирильцев и Валгонен госпитализированы после падения на ЧМ-2025 по велотреку
Комментарии

На чемпионате мира по велотреку в Чили в результате падений пострадали российские спортсмены Валерия Валгонен (в заезде на выбывание) и Никита Кирильцев (в кейрине). Оба спортсмена госпитализированы, сообщает телеграм-канал «Okko Велоспорт».

Кирильцев доставлен в больницу, он находится в сознании. Валгонен также предстоит оценить характер полученных повреждений в госпитале.

Российская сборная выступает на чемпионате мира в нейтральном статусе. В Чили прибыли Алина Лысенко, Яна Бурлакова, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев и Валерия Валгонен. Турнир проходит с 22 по 26 октября.

Материалы по теме
Россияне претендуют на медали на ЧМ-2025 по велотреку. Что нужно знать о турнире в Чили?
Россияне претендуют на медали на ЧМ-2025 по велотреку. Что нужно знать о турнире в Чили?

В Москве произошло массовое столкновение велосипедистов:

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android