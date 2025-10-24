Россияне Кирильцев и Валгонен госпитализированы после падения на ЧМ-2025 по велотреку

На чемпионате мира по велотреку в Чили в результате падений пострадали российские спортсмены Валерия Валгонен (в заезде на выбывание) и Никита Кирильцев (в кейрине). Оба спортсмена госпитализированы, сообщает телеграм-канал «Okko Велоспорт».

Кирильцев доставлен в больницу, он находится в сознании. Валгонен также предстоит оценить характер полученных повреждений в госпитале.

Российская сборная выступает на чемпионате мира в нейтральном статусе. В Чили прибыли Алина Лысенко, Яна Бурлакова, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев и Валерия Валгонен. Турнир проходит с 22 по 26 октября.

