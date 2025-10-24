Россиянка Валгонен сломала ключицу и получила сотрясение мозга после падения на ЧМ в Чили

Российская велогонщица Валерия Валгонен сломала ключицу и получила сотрясение мозга после падения на чемпионате мира по велотреку, который проходит в Чили.

«К сожалению, гонки заканчиваю – перелом ключицы и сотрясение мозга. Не передать словами, насколько мне обидно так покидать первый чемпионат мира, пропуская любимые виды», – написала Валгонен в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Никита Кирильцев получил травму и был госпитализирован. Российская сборная выступает на чемпионате мира в нейтральном статусе. В Чили прибыли Алина Лысенко, Яна Бурлакова, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев и Валерия Валгонен. Турнир проходит с 22 по 26 октября.