Владимир Путин поздравил Ангелину Мельникову с победой на ЧМ-2025 в Джакарте

Президент России Владимир Путин поздравил олимпийскую чемпионку 2020 года в командном первенстве российскую гимнастку Ангелину Мельникову с победой в личном многоборье на чемпионате мира – 2025, который проходит в Джакарте (Индонезия).

«Поздравляю Вас с блестящей победой в Джакарте и званием двукратной чемпионки мира. Ваше триумфальное выступление в личном многоборье – это замечательный подарок для болельщиков, тренеров и наставников, всех, кто поддерживал Вас на пути к медали высшей пробы. Уверен, что благодаря таланту, мастерству, твёрдости характера Вы продолжите покорять новые спортивные вершины. Желаю здоровья и благополучия», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте президента России.

