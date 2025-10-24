Скидки
МОК рекомендовал федерациям не проводить в Индонезии никаких международных соревнований

МОК рекомендовал федерациям не проводить в Индонезии никаких международных соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) прекратил обсуждение с Индонезией возможное проведение Олимпийских игр из-за недопуска спортсменов из Израиля на чемпионат мира по гимнастике — 2025.

Исполком Международного олимпийского комитета также рекомендовал федерациям не проводить в Индонезии никаких международных соревнований.

Решение отказать в выдаче виз израильским спортсменам было принято после того, как их запланированное участие вызвало резкое сопротивление внутри густонаселённой мусульманами страны. В заявке сборной Израиля на ЧМ-2025 был олимпийский чемпион 2020 года, чемпион мира 2023 года и двукратный чемпион Европы в вольных упражнениях Артём Долгопят.

Нельзя не отметить, что ещё в июле Федерация гимнастики Израиля заявила, что официальные лица правительства Индонезии заверили её в том, что команду будут рады видеть на ЧМ. Чемпионат мира – 2025 по спортивной гимнастике пройдёт с 19 по 25 октября в Джакарте.

Российские гимнасты возвращаются в битву за медали! Что важно знать о ЧМ-2025?
