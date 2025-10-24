Скидки
Россиянка Яна Бурлакова вышла в полуфинал ЧМ из-за нарушения правил её соперницей

Российская велогонщица Яна Бурлакова вышла в полуфинал чемпионата мира по велотреку — 2025, который проходит в Чили. В 1/4 финала её соперницу британскую велогонщицу Эмму Финукан релегировали за правила прохождения дистанции.

В полуфинале Бурлакова встретится с Этти ван де Вау из Нидерландов. Ранее в 1/2 финала вышла Алина Лысенко. За выход в финал она поспорит с японкой Миной Сито.

Чемпионат мира — 2025 по велогонкам на треке проходит в Чили с 22 по 26 октября. Российская сборная выступает на соревнованиях в нейтральном статусе, в её состав вошли Алина Лысенко, Яна Бурлакова, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев и Валерия Валгонен.

