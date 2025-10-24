Скидки
Главная Другие Новости

Ангелина Мельникова завоевала золото на ЧМ-2025 в Джакарте в опорном прыжке

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала золото на чемпионате мира — 2025 в опорном прыжке. За своё выступление она получила 14,466 балла.

Второй стала Лия Моника Фонтейн из Канады (14,033). Тройку лидеров замкнула представительница США Джосселин Роберсон (13,983). Ещё одна россиянка Анна Калмыкова стала шестой с результатом 13,199.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира — 2025. Джакарта (Индонезия). Опорный прыжок. Финал:

  1. Ангелина Мельникова (Россия) — 14,466 балла.
  2. Лия Моника Фонтейн (Канада) — 14,033.
  3. Джосселин Роберсон (США) — 13,983.
  4. Лиза Велен (Бельгия) — 13,866.
  5. Карина Шёнмайер (Германия) — 13,483.
  6. Анна Калмыкова (Россия) — 13,199.
  7. Шарлиз Мёрц (Австрия) — 13,133.
