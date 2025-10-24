Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Ангелина Мельникова завоевала серебро в упражнениях на брусьях на ЧМ-2025

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала серебро на чемпионате мира — 2025 в упражнениях на брусьях. За своё выступление она получила 14,500 балла.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира — 2025. Джакарта (Индонезия). Упражнения на брусьях. Финал:

1. Кайлия Немур (Алжир) – 15,566 балла.

2. Ангелина Мельникова (Россия) – 14,500.

3. Ян Фаньюйвэй (Китай) – 14,500.

4. Скай Блэкли (США) — 14,333.

5. Кейт Макдональд (Австралия) — 14,166.

6. Лейла Васильева (Россия) – 14,066.

Ранее Ангелина Мельникова завоевала золото на чемпионате мира — 2025 в опорном прыжке. За своё выступление она получила 14,466 балла.