Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Ангелина Мельникова завоевала серебро в упражнениях на брусьях на ЧМ-2025

Ангелина Мельникова завоевала серебро в упражнениях на брусьях на ЧМ-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала серебро на чемпионате мира — 2025 в упражнениях на брусьях. За своё выступление она получила 14,500 балла.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира — 2025. Джакарта (Индонезия). Упражнения на брусьях. Финал:

1. Кайлия Немур (Алжир) – 15,566 балла.
2. Ангелина Мельникова (Россия) – 14,500.
3. Ян Фаньюйвэй (Китай) – 14,500.
4. Скай Блэкли (США) — 14,333.
5. Кейт Макдональд (Австралия) — 14,166.
6. Лейла Васильева (Россия) – 14,066.

Ранее Ангелина Мельникова завоевала золото на чемпионате мира — 2025 в опорном прыжке. За своё выступление она получила 14,466 балла.

Материалы по теме
«Я и не собиралась выигрывать». Почему Ангелина Мельникова – лучшая гимнастка поколения?
«Я и не собиралась выигрывать». Почему Ангелина Мельникова – лучшая гимнастка поколения?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android