Ангелина Мельникова завоевала серебро в упражнениях на брусьях на ЧМ-2025

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала серебро на чемпионате мира — 2025 в упражнениях на брусьях. За своё выступление она получила 14,500 балла.
Спортивная гимнастика. Чемпионат мира — 2025. Джакарта (Индонезия). Упражнения на брусьях. Финал:
1. Кайлия Немур (Алжир) – 15,566 балла.
2. Ангелина Мельникова (Россия) – 14,500.
3. Ян Фаньюйвэй (Китай) – 14,500.
4. Скай Блэкли (США) — 14,333.
5. Кейт Макдональд (Австралия) — 14,166.
6. Лейла Васильева (Россия) – 14,066.
Ранее Ангелина Мельникова завоевала золото на чемпионате мира — 2025 в опорном прыжке. За своё выступление она получила 14,466 балла.