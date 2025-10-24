Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Снова творит историю! Обалдеть». Губерниев — о результатах Мельниковой на ЧМ-2025

«Снова творит историю! Обалдеть». Губерниев — о результатах Мельниковой на ЧМ-2025
Комментарии

Известный спортивный комментатор, журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на выступление олимпийской чемпионки 2020 года россиянки Ангелины Мельниковой на чемпионате мира — 2025 в Джакарте (Индонезия).

«Ангелина Мельникова на ЧМ по спортивной гимнастке снова творит историю! Ещё одно золото, на сей раз в опорном прыжке и серебро на брусьях! Обалдеть!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Сегодня, 24 октября, Мельникова завоевала золото в опорном прыжке. За своё выступление она получила 14,466 балла. Позже она стала серебряным призёром в упражнениях на брусьях. Судьи оценили выступление Мельниковой на 14,500 балла.

Материалы по теме
«Я и не собиралась выигрывать». Почему Ангелина Мельникова – лучшая гимнастка поколения?
«Я и не собиралась выигрывать». Почему Ангелина Мельникова – лучшая гимнастка поколения?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android