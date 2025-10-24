«Снова творит историю! Обалдеть». Губерниев — о результатах Мельниковой на ЧМ-2025

Известный спортивный комментатор, журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на выступление олимпийской чемпионки 2020 года россиянки Ангелины Мельниковой на чемпионате мира — 2025 в Джакарте (Индонезия).

«Ангелина Мельникова на ЧМ по спортивной гимнастке снова творит историю! Ещё одно золото, на сей раз в опорном прыжке и серебро на брусьях! Обалдеть!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Сегодня, 24 октября, Мельникова завоевала золото в опорном прыжке. За своё выступление она получила 14,466 балла. Позже она стала серебряным призёром в упражнениях на брусьях. Судьи оценили выступление Мельниковой на 14,500 балла.