«Спорт в России есть, когда есть такие мастера». Губерниев — о втором золоте Мельниковой

Комментарии

Известный спортивный комментатор, журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о второй золотой медали, которую завоевала олимпийская чемпионка 2020 года россиянка Ангелина Мельникова на чемпионате мира — 2025 в Джакарте (Индонезия). Россиянка стала лучшей в личном многоборье и в опорном прыжке.

«Ангелина просто вписывает себя золотыми буквами в историю советской и российской гимнастики — самой лучшей в мире гимнастики. Абсолютная путеводная звезда для мальчишек и девчонок. Спорт в России есть, когда есть такие мастера.

Можно только восхититься её отличной формой. Она — героиня! Вот почему надо было выступать. Все знают, что она наша спортсменка. Поехала Егорян, наши пловцы, теперь Мельникова. Ангелина прекрасна, а мир ей рукоплещет — спортсменке из России! Единственное, что-то мы не слышим бойкотов со стороны норвежских гимнасток», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Все новости

