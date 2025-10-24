Скидки
«Результаты довольно ожидаемые, я довольна». Мельникова — о своих медалях на ЧМ-2025

«Результаты довольно ожидаемые, я довольна». Мельникова — о своих медалях на ЧМ-2025
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном первенстве российская гимнастка Ангелина Мельникова высказалась о своих результатах на чемпионате мира — 2025, который проходит в Джакарте (Индонезия). Спортсменка завоевала золото в личном многоборье, опорном прыжке и серебро в упражнениях на брусьях.

«О медалях не думала, я знала, что довольно хорошо готовилась. Мне кажется, результаты в целом довольно ожидаемые, я ими очень довольна. Расстроена немного тем, что не попала в финал вольных упражнений. Для меня 100-процентно серебро — наивысшая награда.

Думаю, сегодня праздновать не буду: ночью после победы в многоборье я плохо спала. Хочу сегодня отоспаться, а завтра проведу день в Джакарте с девчонками», — отметила Мельникова.

