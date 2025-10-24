Скидки
Нагорный: моя физическая форма позволяет подготовиться и выступать на мировом уровне

Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный признался, что хотел бы выступить на чемпионате мира – 2025, который проходит с 19 по 25 октября в Джакарте (Индонезия).

«Я с первого дня соревнований, когда ребята выступали в квалификации, сижу и думаю, как хотел бы я оказаться вместе с ними, как бы я хотел повыступать. Самое обидное то, что на сегодняшний день моя физическая форма позволяет подготовиться и выступать на мировом уровне, конкурировать, может быть, даже завоевывать медали», – приводит слова Нагорного ТАСС.

Ранее ангелина Мельникова стала двукратной чемпионкой мира – 2025, завоевав золотые медали в многоборье и в опорном прыжке, а также стала серебряным призёром соревнований в упражнении на брусьях.

Российские гимнасты принимают участие на чемпионате мира – 2025 в нейтральном статусе.

