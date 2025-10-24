Скидки
Главная Другие Новости

Велогонщик из Италии умер в 25 лет через месяц после сердечного приступа

Итальянский велогонщик Кевин Боналдо скончался в возрасте 25 лет в больнице города Виченце. Об этом сообщила в социальных сетях пресс-служба команды SC Padovani Polo Cherry Bank, за которую он выступал.

Боналдо перенёс сердечный приступ во время гонки, проходившей 21 сентября. Он провёл месяц в реанимации, находился в критическом состоянии. В пятницу, 24 октября, Боналдо скончался.

«С сожалением сообщаем, что сегодня утром, после месяца мужественной борьбы между жизнью и смертью, скончался Кевин Боналдо. Наша команда выражает глубочайшие соболезнования семье Кевина и всем его близким», — сообщается в релизе команды в социальных сетях.

